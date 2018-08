Reggio Audace, trovato l'accordo per la permanenza di Narduzzo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembra esserci stata la positiva svolta in casa Reggiana, o Reggio Audace che dir si voglia, per quel che riguarda la posizione del portiere Davide Narduzzo. Come riferisce La Gazzetta di Reggio, c'è stato un incontro tra il calciatore e la società, nella figura di Marco Arturo Romano, e l'accordo verbale sembra essere stato trovato.