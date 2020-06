Rimini, Ambrosini: "Folle far retrocedere una squadra in questo modo"

Il difensore del Rimini Cesare Ambrosini ha analizzato ai taccuini di TuttoC.com il ricorso respinto dal CONI contro la retrocessione d'ufficio in Serie D: "Era giusto che la società lo facesse, ma considerando le decisioni prese finora non avevamo grandi aspettative. Peggio di così non esiste, è davvero una cosa folle far retrocedere una squadra in questo modo: è stato uno schiaffo, non solo a noi, ma allo sport in generale. I compagni? Ci siamo sentiti nel nostro gruppo whatsapp: c'è grossa delusione e poca voglia di parlare. C'è poco da fare, la società e il presidente stanno facendo le cose giuste. Speriamo solo che la giustizia faccia il suo corso e che il Rimini possa avere un finale diverso per iniziare nel migliore dei modi la prossima stagione".