Rimini in C, Tamai: "A questa squadra non servono grandi ritocchi"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Rimini Pietro Tamai ha parlato sulle colonne del Corriere Romagna dei programmi per il ritorno in Serie C del club biancorosso: “Abbiamo avuto bisogno di tutti i giocatori al 100% da luglio fino a domenica scorsa specialmente quando ci sono venuti a mancare titolari come Buonaventura, Arlotti o Guiebre. I vari Traini, Simoncelli e Ambrosini sono stati bravi a diventare protagonisti. Futuro? Credo che bastino pochi ritocchi alla rosa attuale, ma ci penseremo a tempo debito. Lavoreremo per migliorare il settore giovanile, il nostro vivaio potrebbe avere metodologie simili a quelle del Barcellona, ma servono le strutture giuste. - conclude Tamai parlando del rapporto con l'Epic Toronto – Stiamo lavorando per creare alcuni eventi comuni, le loro squadre possono venire qui e noi possiamo valutare i loro giocatori, ma è tutto in divenire”.