Riparte la Serie D: ma sono 33 le gare rinviate. In totale 65 le partite da recuperare

Torna in campo anche la Serie D, dopo il lungo stop per il contenimento della pandemia Covid-19.

Ma l'avvio è stato zoppicante, con ben 33 gare rinviate, che, sommate alle altre rinviate prima della sosta forzata, fanno raggiungere quota 65 alle gare da recuperare: di questi confronti della ripartenza, 17 sono stati rinviati per accertata indisponibilità a effettuare i test previsti dal nuovo protocollo valido per i dilettanti, le altre 16 o per quarantena da terminare da parte dei soggetti che hanno riscontrato il virus o per casi di positività registrata superiori al numero previsto dal regolamento (fissato a tre).

A ogni modo, la LND ha già stilato il calendario dei recuperi. Alcuni dei quali fissati già per mercoledì 16 dicembre:

GIRONE A

7^ GIORNATA

Legnano - Bra

7^ GIORNATA

Casale - Sestri Levante

Sanremese - Pontdonnaz Honearnad

Vado - Caronnese

GIRONE B

7^ GIORNATA

Brusaporto - Ponte San Pietro

Villa Valle - Crema

Virtusciseranobergamo - Scanzorosciate

GIRONE C

9^ GIORNATA

Este - Montebelluna

Trento - Union Sangiorgio

GIRONE D

2^ GIORNATA

Aglianese - Bagnolese

6^ GIORNATA

Correggese - Prato

Ghivizzano - Pro Livorno

Real Forte Querceta - Mezzolara

7^ GIORNATA

Seravezza - Progresso

GIRONE E

7^ GIORNATA

Pianese - Follonica Gavorrano

Tiferno Lerchi - Sangiovannese

GIRONE F

6^ GIORNATA

Porto Santelpidio - Giulianova

7^ GIORNATA

Rieti - Cynthialbalonga

GIRONE G

5^ GIORNATA

Muravera - Giugliano

7^ GIORNATA

Vis Artena - Cassino

GIRONE H

6^ GIORNATA

Città di Fasano - Real Aversa

GIRONE I

6^ GIORNATA

Troina - Castrovillari