Ripescaggi, Galloppa duro: "Roba da maiali. Il Santarcangelo merita la C"

© foto di Simone Lorini

Il Santarcangelo riparte dalla Serie D e da Daniele Galloppa, tecnico dei romagnoli. Che usa toni molto duri per commentare quanto successo in estate col caos ripescaggi, ai microfoni di tuttoc.com: "Quanto sta accadendo è una roba da maiali, indescrivibile e ridicola. La mala gestione e gli interessi di pochi hanno superato quella che dovrebbe essere la correttezza nel calcio. Non mi interessa se la B sarà a 19, 21 o 22 squadre, l'importante è che vengano fatte le cose corrette".

Da tecnico dei canarini, retrocessi con polemica, la D non sembra starle bene.

"Hanno fatto retrocedere una squadra solo per favorire il Vicenza, un club già dichiarato fallito e con i giocatori già svincolati prima della fine del campionato. Il tutto per favorire i soliti interessi. Non so dove e come metteranno una pezza, spero si faccia il bene di chi vuole investire nel nostro calcio".

Crede in una riammissione in C?

"Se uno guarda la giustizia, senza sotterfugi, il Santarcangelo dovrebbe stare in Lega Pro tranquillamente. Ma non perché sono il mister, ma perché le regole direbbero questo".