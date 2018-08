RMC SPORT - Aronica: “Bari? Sarei felice, piazza importante anche in D”

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Salvatore Aronica 'apre' al nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis. L'ex difensore di Napoli e Palermo, attraverso le frequenze di RMC Sport, ha parlato di un eventuale avventura nella formazione pugliese in caso di offerta.

Il suo nome era circolato per le giovanili del Napoli. Ora, con De Laurentiis patron del Bari, può esserci qualcosa con i pugliesi? “Il mio nome era circolato quando era stato allontanato Saurini dalla Primavera, poi è arrivato un altro allenatore credo su suggerimento di chi c'era prima a Napoli. Avevo sentito Grava, mio vecchio compagno di squadra. Ora il club ha puntato su Baronio alla guida della Primavera. Personalmente sarei felice di lavorare per il Bari, anche in Serie D. E' una piazza importante, me lo auguro”.