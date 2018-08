RMC SPORT - Tovalieri: "Bari tornerà in alto. Se arrivasse la chiamata..."

Il Bari riparte con Aurelio De Laurentiis. A parlarne a 'Maracanà', durante RMC SPORT, un ex d'eccezione come Sandro Tovalieri.

"Si respirava un’aria triste in città per il fallimento. Sindaco ha fatto un lavoro straordinario. Scegliere un imprenditore del genere non era facile, è stato convinto dal progetto. Lo sappiamo, ha riportato il Napoli ha sfiorare lo scudetto. E’ pieno di entusiasmo, come ho sentito in conferenza stampa. Credo che De Laurentiis abbia approntato un progetto per far ritornare in alto il Bari. Si andrà a giocare su campi difficilissimi, ma le capacità del presidente faranno sì che si abbiano squadre competitive per risalire presto. Filippo Galli per le giovanili? Sa lavorare molto bene, è una figura importante da mettere dentro in questo progetto. Io coinvolto nel progetto? Mi ha dato tanto la città, ho fatto tutto senza alcun interesse personale. Sarò sempre tifoso, se arriverà una chiamata, chi potrebbe dire di no a questo progetto? Ma in tutti i casi io ci sarò sempre per il Bari".