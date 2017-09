Sabato-Pavia e Falomi-Sanremese: tutti gli ultimi colpi in D

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

E' Rocco Sabato (nella foto) l'ultimo colpo del Pavia del tecnico Nordi. Il difensore, già in azzurro tra il 2014 e il 2016 in Lega Pro (e in D nel 2000-01), torna così a disposizione dopo una stagione divisa tra Vibonese e Maceratese. Quattro colpi per la Lupa Roma, che tessera l'esterno sinistro Sergio Sabatino (reduce da una stagione e mezza ad Arezzo), il centrocampista classe '94 Giovanni Catalano (lo scorso anno con San Severo ed Anzio), il difensore ex L'Aquila e Salernitana, Simone Piva, e il centrocampista classe '96 Michele Labate (ex Lavagnese). La Sanremese chiude, invece, il mercato col botto Nicola Falomi, esperto attaccante reduce da due stagioni con la Vis Pesaro (22 reti totali). Dopo le 30 presenze (condite da una rete) col Taranto in Lega Pro, il centrocampista Elio Nigro torna in D (due anni fa vestì la maglia del Delta Rovigo) e firma con l'Ebolitana riavvicinandosi a casa (il giocatore è originario di Campagna). Colpaccio del Gravina, che già aveva riconfermato bomber Antonio Giulio Picci: preso il difensore classe '91 Raffaele D'Orsi, elemento con molti trascorsi in Lega Pro (Pavia, Martina e Catanzaro) e che lo scorso anno ha militato con la Gelbison. Dalla Fidelis Andria era arrivato anche in prestito il centrocampista albanese classe '99 Kevin Cfarku. Può approdare Pasquale Esposito: il difensore si è liberato dal Monopoli. Due centrocampisti per il Trestina: dopo il classe '98 Giovanni Cordella (giunto da Gubbio), c'è l'esperto Marco Gallozzi (29), ex Reggina, Padova ed Empoli (lo scorso anno alla Turris). Ma un buon movimento lo ha fatto anche la Correggese tesserando Michael De Marchi, talentuoso attaccante classe '94 che nella stagione recente si è diviso tra Carpi (che lo aveva prelevato un anno fa dal Cerea) e Prato. Audace Cerignola e Fulgor Molfetta prendono rispettivamente gli esterni offensivi Alfredo Varsi (ex Aversa che si era appena separato dal Cassino) e Kevin Tulimieri (ex Savoia). La Fulgor aveva tesserato, oltre a Morra e Figliola, anche il centrocampista classe '98 Andrea Marzio, ex Vigor Trani (Eccellenza). Per L'Aquila un arrivo dalla Cremonese: si tratta dell'attaccante classe '98 Chinaecherem Ibe. Il Dro Alto Garda Calcio preleva dal Siena il terzino classe '99 Michael Fabio Orlando. Il club trentino, tra gli altri, aveva già messo sotto contratto il fantasista classe '92 Francesco Casolla (ex Teramo) e due giovani del '98: il centrocampista Antonio Greco, lo scorso anno al Cervinara (Eccellenza campana) e il terzino destro Giuseppe Giacco (ex Bardolino, Eccellenza veneta). I due under sono cresciuti nel vivaio del Pomigliano (club che ha trasferito i ragazzi a titolo temporaneo) diretto da Franco Esposito e Peppe Panico. Il Levico Terme, infine, si assicura Gabriele Sirabella, terzino destro classe '98, ex Ischia, con esperienze in Eccellenza campana (lo scorso anno militava col Forio). L'operazione è stata perfezionata dalla LG Sports&Management di Rosario Caropreso e Giovanni Lione.