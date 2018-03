Sanremese, Carmine Alessandria entra nello staff tecnico

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Lo staff tecnico della Sanremese si impreziosisce con l'ingresso di Carmine Alessandria, 30enne trainer originario di Castrovillari, il quale fungerà da match analyst dell'allenatore Massimo Costantino. Laureato a Perugia in Scienze Motorie, Alessandria è in possesso anche del patentino Uefa B (ha allenato proprio la squadra della sua città natale in Eccellenza).