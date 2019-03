© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

“Dopo quello che ho visto oggi ho deciso di regalare le mie quote a chiunque le voglia prendere, se tutti i presidenti facessero come me si giocherebbero il campionato da soli”. Così parlava Marco Del Gratta, socio di maggioranza della Sanremese, a caldo dopo il pari contro il Borgaro. A pochi giorni di distanza il numero uno del club ligure a Rivierasport.it ribadisce le proprie intenzioni: “A me piace il calcio, ci sono gli errori, però sono convinto che in questo momento c'è qualcosa che non funziona. In ogni partita ci sono errori da ambo le parti così come nel corso della stagione, ma non ricordo episodi a favore nostro, mentre contro di noi sono stati parecchi. Ricordo Savona, Folgore Caratese, Chieri, Mantova, Stresa in Coppa e domenica a Borgaro. - continua Del Gratta – Lasciare? Se arriva una persona per bene, che abbia la volontà di portare avanti questo progetto, io sono disposto a lasciare e dare in mano questa cosa che ho costruito e ereditato. Sono stufo e disgustato. Sarebbe bello che tutti noi addetti ai lavori del calcio dovremo fare sciopero”.