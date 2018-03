Sanremese, pronto un doppio colpo da C: Mancini e D'Alessandro

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Sanremese, seconda nel Gruppo D di Serie D, in questo gennaio ha intenzione di rinforzarsi pesantemente per andare all'assalto della promozione. Come riferisce rivierasport.it il club ligure avrebbe messo nel mirino due giocatori d'esperienza e dall'ottimo curriculum per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Manuel Mancini, regista classe '83, che in passato ha vestito le maglie di Gallipoli ed Hellas Verona in Serie B oltre che quelle di Sudtirol, Salernitana e Messina, e di Matteo D'Alessandro, mezzala classe '89, nella passata stagione fra Pro Patria e Lumezzane, ma che in passato ha vestito anche la maglia della Reggina in Serie B.