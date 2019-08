© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante Mario Alberto Santana questa mattina ha svolto le visite mediche con il Palermo, club in cui ha già giocato in due occasioni a inizio anni duemila. L’argentino ha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa al termine dei test fisici a cui si è sottoposto: “Massimo impegno per cercare di riportare la città dove merita, sono troppo felice ed emozionato di essere qui. - ha spiegato l’argentino a Mediagol.it - L’importante è sapersi rialzare e i palermitani lo sanno fare, speriamo di fare tutto il meglio possibile”.