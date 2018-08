Santarcangelo, Mestrovic pronto a dire addio

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

“Entro la fine della settimana Mestrovic deciderà se continuare a Santarcangelo oppure abbandonare un progetto a cui teneva, e tiene, tantissimo. È una scelta importante e non vuole farsi condizionare dalle emozioni perché in questo momento si sente deluso e imbrogliato da quanto accaduto visto che il debito accertato è il doppio di quello dichiarato nei documenti. Ha la sensazione di essere gradito”. Lo rivela, come riporta il Corriere Romagna l'uomo di fiducia del numero uno del club romagnolo Marin Skender aprendo a un clamoroso addio del dirigente croato.