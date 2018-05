Santarcangelo, Mestrovic: "Subita un'ingiustizia, ma non mollo il club"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Santarcangelo Ivan Mestrovic dopo la retrocessione in Serie D arrivata ai play out contro il Vicenza tuona dal sito ufficiale del club romagnolo parlando di grave ingiustizia, ma rilanciando l'impegno per riportare fra i professionisti il club gialloblù: “Abbiamo subito una grande ingiustizia, dopo essere stati assolti da ogni responsabilità ci sono stati tolti dei punti a campionato finito, al termine di una stagione che avevamo chiuso in una posizione che ci garantiva la permanenza nel campionato di Serie C. Il colpo psicologico per tutti è stato devastante e per la squadra era molto difficile far finta di niente e tornare concentrati al massimo per affrontare gli spareggi. Questa ingiustizia ci ha causato grande dolore, ma la nostra lotta durerà più a lungo di questa sofferenza, nei prossimi giorni e settimane percorreremo tutte le strade formali e legali per riprenderci quella Serie C che ci siamo conquistati sul campo. - continua Mestrovic - Rispetto al mio arrivo, oggi il Santarcangelo Calcio ha un futuro certo, le mie ambizioni e motivazioni non sono assolutamente diminuite, anzi, sono profondamente convinto che il futuro del club sarà luminoso. Tutte le voci su una mia possibile partenza o trasferimento in altro club, sono prive di qualsiasi fondamento e non meritano ulteriore commento”.