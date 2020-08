Sarri: "I dirigenti Juve non sono dilettanti". Il Presidente LND, Sibilia, risponde duramente

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice presidente della Federazione, non ha gradito delle esternazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus, nella conferenza stampa odierna, ha così risposto a chi gli chiedeva se quella di domani fosse l'ultima gara alla guida dei bianconeri: "No, i nostri dirigenti non sono dilettanti".

Mediante Twitter, ecco la risposta di Sibilia: "Lo abbiamo celebrato ricordando la sua carriera di allenatore iniziata con la Lega Dilettanti. Mister Sarri: essere dilettanti, almeno nel calcio, non è un’offesa ma un pregio. Quello di fare ciò che si ama. Come i nostri dirigenti, in ogni angolo d’Italia, anche il più remoto".