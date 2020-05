Scapuzzi: "Spero di restare tanti anni alla Pro Sesto. Ricordo quel periodo al City"

Luca Scapuzzi, capitano della Pro Sesto, club in attesa dell'ufficializzazione della promozione in Lega Pro, è stato tra gli ospiti della prima puntata di Pro Sesto Live ed ha parlato - tra le altre cose - anche del suo futuro: "Ci siamo adattati a questa situazione di emergenza, ci stiamo allenando a casa, ma speriamo presto di tornare in campo. Il mio periodo al Manchester City? Ero giovane, ho fatto un anno e mezzo con Roberto Mancini e sono anche riuscito ad esordire in prima squadra. E' un'esperienza che porterò sempre dentro con me. Ora però penso al presente e al futuro: sto benissimo qui spero di restare ancora per tanti anni con la Pro Sesto. Il gol più bello con questa maglia? Dico quello di quest'anno a Legnano, anche perché è stata una rete pesante. In questo gruppo sono stati importanti i vecchi come i giovani, tutti hanno fatto la loro parte".