Schachner: "Crac Cesena mi ha fatto male. Non meritava questa fine"

Intervistato da Tuttocesena.it il grande ex bianconero Walter Schachner, lo straniero più amato nella storia del club cesenate, ha parlato del fallimento del Cesena arrivato in estate: “La notizia di questo crac bianconero mi ha fatto stare male, malissimo. E non soltanto perché al Cesena è legato uno dei periodi più gratificanti della mia lunga carriera. Cesena e i suoi meravigliosi tifosi non meritavano questa fine, la discesa fra i dilettanti. Questa triste storia mi ricorda un po' quella del Grazer Ak, il club con cui nel 2004 ho vinto il campionato e la coppa d’Austria. Anche loro, qualche anno fa, sono ripartiti dal fondo. - continua l'austriaco - Per risalire servono soldi ed idee chiare. Potete e dovete farcela. Anche se in Italia, la risalita post-fallimento, non è semplice come in Austria. Io faccio sempre il tifo per voi, non vedo l’ora di festeggiare il vostro ritorno fra i professionisti. Se la Romagna bianconera è felice, sono felice anche io”.