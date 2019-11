© foto di Balti Touati/PhotoViews

Dopo le parole del presidente del Seregno Davide Erba (“Marco Borriello è sicuramente un calciatore che ci interessa” NdR) è intervenuto l’agente del centravanti classe ‘82 Andrea D’Amico spiegando di non sapere nulla della trattativa: “Non ne so nulla, non mi occupo di calcio dilettantistico, ma anche se fosse potrebbe occuparsene lui in prima persona. - spiega D’Amico come riporta Tuttoseried.com - Andare in Serie D sarebbe come andare a giocare a calcio con i suoi amici