Seregno, grande colpo in attacco: arriva Essabr

Il Seregno piazza un grande colpo in attacco per il proseguo del campionato. Il club lombardo, che milita in Serie D, ha infatti trovato l'accordo con Oussama Essabr, classe '89 cresciuto nelle giovanili della Juventus e con importanti esperienze alle spalle con Vicenza, Arezzo, Cosenza e Crotone fra le altre.