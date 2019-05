Serie C, promozione per la Pergolettese: battuto per 2-1 il Modena

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

E' la Pergolettese la nona e ultima squadra che conquista la promozione in Serie C. I lombardi, nello spareggio di Novara battono per 2-1 il più quotato Modena. Tutto nei primi 45 minuti: la squadra di Crema va in vantaggio Morello. Appena cinque minuti dopo per i canarini trovano il pareggio con Baldazzi ma prima dell'intervallo è Franchi a segnare ancora per la Pergolettese. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio.