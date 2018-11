Serie D, altri cambi in panchina. Contini boom alla Pergolettese

Col Team Altamura (dove si è insediato Ciccio Cozza), si risolve anche la questione relativa alla guida tecnica del Castiadas: Lillo Puccica, ex Viterbese, rimpiazza Massimiliano Paba, esonerato dopo la sconfitta esterna col Lanusei. L'ex Flaminia, Maurizio Manfra, è il nuovo direttore sportivo. Ribaltone anche all'Acireale, dove Giuseppe Romano sostituisce Carlo Breve, sollevato dall'incarico in seguito allo stop interno col Locri. Continua ad essere sontuosa per la Pergolettese la cura Matteo Contini: il nuovo tecnico gialloblù, proprio nel giorno dell'86° compleanno del club, bissa contro il Classe il 3-1 rimediato in trasferta col Ciliverghe. L'ex centrale difensivo del Napoli aveva esordito con un rotondo 6-2 casalingo al Fanfulla. Lombardi, dunque, a punteggio pieno con la sua gestione dopo la separazione con Ivan Del Prato. Consumato il divorzio col dimissionario Luca Saccon, la Polisportiva Tamai ha nominato Giuseppe Bianchini nuovo allenatore, mentre il Pomigliano deve ancora scegliere il successore di Renato Cioffi.

In attesa della riapertura ufficiale del mercato, il Taranto si assicura un portiere under: Vittorio Antonino, atleta classe '98 ex Pro Piacenza. Esordio rimandato per Luigi Falcone, esterno d'attacco classe '92 rimasto svincolato dopo la parentesi Catanzaro. Il giocatore rinforzerà il Bitonto.