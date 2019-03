Serie D, altri cambi tecnici in panchina. Benvenuto, Casarano!

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Altri cambi tecnici in serie D. La Nocerina accetta le dimissioni di Gerardo Viscido e chiama in panchina il direttore tecnico Roberto Chiancone, ex trainer tra le altre di Juve Stabia e Palmese. Ad Anagni si insedia l'ex Cassino e Sora Antonio Pecoraro, il quale prende il posto dell'esonerato Manolo Liberati. Dopo aver esordito con un pari casalingo contro il Bitonto, il neo tecnico del Nardò, Francesco Bitetto, proverà a fare risultato domani pomeriggio a Taranto. Test complicato per i granata sulla strada della salvezza diretta, che vede ancora coinvolte sei squadre, col Francavilla che non può dirsi ancora certo di aver raggiunto l'obiettivo. Bitetto era subentrato a Taurino. Secondo match domani sulla panchina del Ghiviborgo anche per Paolo Poli dopo il pari casalingo col Real Forte Querceta. Poli aveva rimpiazzato l'esonerato Paolo Pagliuca. E fra 24 ore ci sarà un match difficile sul campo della capolista Pianese.

Col San Marino ha esordito domenica scorsa Francesco Morga (33), ex attaccante di Rimini ed Alessandria: il giocatore ha disputato gli 20 minuti del match perso in trasferta col Fiorenzuola.

Intanto la serie D ha riaccolto dopo sette anni di assenza il Casarano. I rossoazzurri hanno infatti vinto il campionato di Eccellenza pugliese dopo il pari casalingo col Brindisi (2-2) che ha fatto scattare la festa. Un torneo praticamente dominato nonostante la concorrenza di squadre temibili ed attrezzate come Gallipoli, Barletta e lo stesso Brindisi. E' stato il trionfo del tecnico Pasquale De Candia e del Ds Marcello Pitino: il primo, mentore lo scorso anno di quel Omnia Bitonto che guadagnava la D dopo il doppio spareggio con l'Afragolese, traguardo che gli era valso il corteggiamento del Bisceglie in C (la società si è poi fusa con l'altro Bitonto dando vita ad un unico sodalizio neroverde in D). Il secondo dirigente di lungo corso con ormai maturate esperienze tra i professionisti. Il Casarano, peraltro, dopo aver già vinto la Coppa di categoria (battuto due volte il Corato), ha agguantato mercoledì scorso la semifinale della fase nazionale battendo in trasferta 5-3 ai rigori il Canicattì (1-1 le due sfide). Mattatore Rino Iuliano (nella foto) con due rigori parati. Ma il nome dell'esperto portiere paganese non è l'unico di prestigio in una rosa che comprende tra gli altri anche elementi come Agodirin, Gennaro Esposito, Rocco D'Aiello, Carlo Vicedomini o Archimede Morleo.