Serie D, ancora colpi per Taranto e Turris. Franchi alla Pergolettese

© foto di Matteo Bursi

Entra nel vivo il mercato per parecchie società di serie D. Il Taranto, dopo aver tesserato Manzo, mette a segno il colpo Emiliano Massimo, centrocampista ex Avellino che lo scorso anno ha vestito la maglia della Cavese (sette reti in 33 presenze). Chi è particolarmente attiva in questo periodo è la Turris del tecnico Teore Grimaldi, ai nastri di partenza del prossimo campionato con l'obiettivo dichiarato di tagliare il traguardo della C. I corallini, dopo aver inserito in organico il centrale difensivo Nicola Lagnena, il bomber Fabio Longo e l'esterno offensivo Marzio Celiento (questi ultimi due vecchie conoscenze di Grimaldi alla Frattese), annunciano l'attaccante Gennaro Signorelli, atleta classe '93 reduce da una ottima annata alla SSCD Frattese. A tal proposito, il club nerostellato trasferirà a breve il titolo sportivo ad Ercolano, mentre l'attuale Ercolanese della famiglia Mazzamauro emigrerà a Torre Annunziata dando vita al nuovo Savoia.

La Vastese conferma tre elementi: l'attaccante Nicola Fiore e i difensori Christian Iarocci ('99) ed Antony Viscardi, quest'ultimo seguito dall'agente Gianfranco Cicchetti. Bel colpo della Pergolettese, che mette sotto contratto l'attaccante Stefano Franchi (33, nella foto), l'ultima stagione tra Rezzato e Piacenza. Torna il centrocampista Leonardo Muchetti (33).

Capitolo allenatori: il Team Altamura saluta l'ex attaccante Ciro Ginestra, che aveva portato i pugliesi a giocarsi il play-off col Taranto. Marco Mariotti, ex Albalonga, si accasa al Monterosi, Antonio Paganin (ex calciatore di Inter e Sampdoria) al Campodarsego.