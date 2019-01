Serie D, cambia il tecnico a Trento. Tutti gli ultimi innesti

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Cambia la guida tecnica del Trento. Il club esonera il trainer Luciano De Paola (il suo successore sarà comunicato a breve), sollevando dall'incarico anche il Direttore sportivo Erminio Gazzanelli. Il Sandonà aveva espugnato ieri il Briamasco per 3-0. Sfortunato, invece, l'esordio di Enzo Maiuri a Sorrento, dopo l'addio ad Antonio Guarracino: rossoneri sconfitti in casa dall'Audace Cerignola (2-1), vice capolista del girone H. Il Sorrento aveva riproposto due dei nuovi acquisti del mercato invernale, gli ex Avellino Scarf ed Eric Herrera.

Per quanto riguarda gli innesti dai professionisti, il San Donato Tavarnelle ha completato l'ingaggio di Joseph Tetteh, centrocampista ghanese classe '99 che arriva in prestito dall'Olbia. Il Castelfidardo tessera l'attaccante italo-brasiliano Leonardo Semiao Granado, classe '94, in arrivo dai paraguaiani del Rubio Nu di Asunción. Nella gara interna pareggiata contro il Giulianova, ha esordito nella ripresa il terzino sinistro Federico De Vita, classe '99 proveniente in prestito dalla Virtus Francavilla. Secondo match tra le fila del Crema per Massimo Ganci (nella foto), colpo di mercato del club lombardo. Dopo l'esordio nel fortino del Reggio Audace (2-1 per gli emiliani), l'attaccante milanese, arrivato dai maltesi dell'Hamrun Spartans, ha replicato nella sfida interna pareggiata col Fanfulla (1-1), procurandosi il penalty del momentaneo vantaggio. Nella Jesina, corsara ieri a Santarcangelo (1-0), ha debuttato Loris Barbetta, attaccante classe 2000 giunto in prestito dall'Ascoli grazie alla mediazione dell'agente Gianfranco Cicchetti, mentre nel Fiorenzuola, che ha battuto in casa l'Axys Zola per 1-0), c'è stato l'esordio dal primo minuto dell'attaccante classe '98 Luis Kacorri, atleta di proprietà del Carpi che aveva lasciato la Fermana una settimana fa. Trasferimento perfezionato dal Ds Simone Di Battista in collaborazione con l'entourage dell'atleta rappresentato da Stefano Vitullo e Simone Botta. Il Gela, infine, ha presentato nella partita interna col Città di Messina Mattia Retucci, attaccante classe 2000 prelevato dalla Virtus Entella. E proprio la giovane punta ha deciso il match con un gol nella ripresa (1-0).