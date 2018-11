Serie D, cambiamenti last minute in panchina

© foto di Antonella Scippa

Panchine roventi in serie D dopo l'ultima giornata di campionato. La Turris, dopo essersi separata da Teore Grimaldi, è in attesa di accordarsi con Franco Fabiano (nella foto) con l'ipotesi Valerio Gazzaneo, ex Sarnese, che pare tramontata. Stesso discorso per il Castrovillari, che nominerà a breve il nuovo tecnico in seguito all'esonero di Francesco Ferraro. Il club, peraltro, cerca una prima punta di peso sul mercato degli svincolati. Fatta, invece, a Pomigliano, con l'investitura di Renato Cioffi, reduce da un'ottima stagione a Mantova, al posto di Sergio La Cava, per il quale sono state fatali le tre sconfitte rimediate finora in campionato. Inizialmente, si era pensato anche a Salvatore Campilongo, che resta uno svincolato di lusso. A Gragnano, il club blinda ufficialmente Rosario Campana: mai messo in discussione il trainer napoletano nonostante voci di esonero delle ultime ore, mentre Antonio Foglia Manzillo potrebbe rimpiazzare nei prossimi giorni Antonio Mecomonaco alla guida tecnica dell'Olympia Agnonese.