Serie D, cambiano Campobasso e San Marino: tutti gli scossoni in panca

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Torna Antonio Foglia Manzillo sulla panchina del Campobasso. L'ex tecnico del Nardò era stato rimpiazzato un mese fa da Giovanni Masecchia, il quale in cinque gare aveva totalizzato due pari e tre sconfitte inducendo il club all'esonero. Alla Grumellese, Alessandro Renica viene sollevato dall'incarico per far posto ad Alessandro Bonetti. E' il secondo avvicendamento in panca per il club orobico, che si era già separato da Giuliano Melosi. Cambia anche la Pergolettese, dove il crotonese Luciano De Paola sostituisce il dimissionario Tiziano Lunghi, che lascia dopo la sconfitta esterna (1-3) col Pontisola. Nello stesso girone, anche Sergio Porrini rimette l'incarico nelle mani del Crema con la guida tecnica che viene affidata a Maurizio Lucchetti. La Nuorese, dopo la sconfitta interna col Latina (0-2), esonera Massimo Agovino chiamando al suo posto l'ex Sangiovannese, Poggibonsi, Santarcangelo e Cuneo, Fabio Fraschetti (nella foto). Sardi attualmente quartultimi. Lo stop tra le mura amiche del San Marino con la capolista Matelica (0-2) costa il posto ad Andrea Orecchia, esonerato a beneficio del 46enne cesenate Filippo Medri.