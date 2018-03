Serie D, Ceria va all'Agnonese. Per il Como c'è Davide Buono

© foto di Luca Bargellini

Edoardo Ceria è un nuovo giocatore dell'Olympia Agnonese. L'operazione di tesseramento dell'attaccante classe '95, che aveva lasciato il Den Bosch, è stata curata da Gianfranco Cicchetti. I molisani si erano già assicurati il centrocampista classe '92, ex Taranto, Davide Corso. Il Como ha invece perfezionato l'ingaggio di Davide Buono (nella foto), centrocampista classe '91 che aveva lasciato la Virtus Francavilla. Rientra a Picerno l'attaccante classe '98 Emmanuele Tedesco, elemento di proprietà del Carpi finito in estate al Mezzolara. Altri innesti per Vastese (Pietro Maronilli, difensore centrale '98 dal Cittadella), Dro Alto Garda (il 30enne centrocampista camerunense Thomas Fabrice Som), Mantova (Simone Saporetti, esterno offensivo '98 ex Carrarese) e FC Francavilla (Davide Ruffolo, esterno d'attacco classe '99 dal Cosenza)