Serie D, De Cosmi va alla Gelbison. Per l'Altamura c'è Gagliardi

© foto di Marcello Demelia/TuttoLegaPro.com

Dopo i noti guai giudiziari che hanno coinvolto la Palmese, Marco De Cosmi, difensore romano classe '99 che lo scorso anno ha totalizzato 19 presenze col Tortolì, ha raggiunto un accordo per la separazione: a prenderlo è stata la Gelbison, club che milita nel girone H di serie D. Trasferimento concluso grazie alla mediazione di Assist Sport Management. Proprio un ex Palmese ha trovato una nuova sistemazione: si tratta di Mattia Gagliardi, attaccante classe '93 lo scorso anno in neroverde. Il giocatore rinforzerà il Team Altamura. Chiusa anche la crisi societaria del Pomigliano. Il club, dopo essere tornato nelle mani dello storico patron Raffaele Pipola, ha ufficializzato l'innesto di due attaccanti dopo gli ingaggi di Francesco Savarise, Giuseppe Tutino (fratello di Gennaro), Marco Picascia e Raffaele Imparato (nella foto): Fabio De Luca, ex Aversa Normanna, ed Antonio Cherillo, ex Portici e Agropoli, con trascorsi in C negli organici di Tuttocuoio, Pontedera e Treviso. A breve sarà formalizzato anche l'accordo con l'attaccante Sebastiano Ruggiero, ex Isernia, Gaeta e Olympia Agnonese, in queste settimane nel gruppo di lavoro dell'Equipe Campania con Picascia e Savarise.