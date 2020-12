Serie D e impiego degli under: curioso il caso della Folgore Caratese. Vittima del regolamento

Un regolamento, quello della Serie D, che da diverse stagioni lascia sempre un minimo di malcontento, esattamente come accade in Serie C: sul banco degli imputati, l'utilizzo dei cosiddetti under, che, per quanto riguarda la LND, prevede un minimo di 4 giovani in campo a ogni gara. E' infatti obbligatorio avere sempre in campo un classe 1999, un classe 2000, un classe 2001 e un classe 2002: qualora non sia presente un '99, spazio a un altro elemento nato dal 1 gennaio 2000 in giù.

Una quota necessaria che ha però rappresentato un problema per la Folgore Caratese, caduta in casa 0-3 contro il Chieri nella giornata di ieri, quella che aveva siglato la ripresa del torneo di Serie D dopo lo stop forzato dovuto al contenimento dell'espandersi del virus Covid-19.

I lombardi, nel corso del match, hanno visto l'infortunio del portiere classe 2000 Placido Castaldo, ma, non avendo altri portieri di quell'anno, si sono trovati a dover schierare Mamadou Bara Ngom, che di ruolo fa... l'ala destra. Questo perché appunto si rendeva necessaria la presenza di un 2000 in campo, pena la sconfitta a tavolino. Ecco quindi che in porta si è dovuto schierare l'esperto centrocampista classe '93 Paolo Valagussa, che ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, subendo però i due gol che si sono aggiunti a quello subito da Castaldo subito prima dell'uscita dal rettangolo verde.

La sconfitta è arrivata, ma si è evitata la penalizzazione che sarebbe scaturita dal ko a tavolino. A ogni modo, sono tante le cose da rivedere.