Serie D, gli ultimi cambiamenti in panchina: molti gli esordi vittoriosi

Cambia la panchina del Team Altamura dopo la sconfitta di Sorrento. Leo Dibenedetto prende il posto di Ciccio Cozza, dimissionario. L'ex trainer del Taranto aveva sostituito a novembre Claudio De Luca. Nel girone I, invece, il Città di Messina chiama l'ex Castrovillari Franco Viola dopo aver esonerato Peppe Furnari. Scossone anche a San Marino, dove il club congeda Simone Muccioli dall'incarico di allenatore della prima squadra, oltre al preparatore atletico Mattia Rossi ed al direttore sportivo Oberdan Melini. I Titani sono in zona play-out dopo il pareggio casalingo con l'Axys Zola. Cambia anche il Pavia, che presenta Ernestino Ramella (nella foto), il quale ha rimpiazzato l'esonerato Alessandro Sisti. Fatale per lui la sconfitta interna rimediata col Fiorenzuola. Esordio vincente sulla panchina della Sancataldese per Antonio Alacqua, il quale aveva rilevato Manuel Milanesio: siciliani vittoriosi tra le mura amiche sul Castrovillari (3-0). Stesso risultato che al debutto ha incassato il neo tecnico del Racing Aprilia, Pino Selvaggio, trionfatore ad Anzio. Per i laziali si tratta del secondo avvicendamento in panchina dopo gli addii a Mauro Venturi prima, ed Enzo Feola poi. Vince alla prima anche Stefano Dicuonzo (1-0 in casa della Pergolettese), nuovo allenatore dell'OltrepoVoghera. Per i lombardi è il terzo cambio stagionale dopo le parentesi Fulvio Fiorin e Mauro Guaraldo. Soddisfazione identica (blitz 2-1 nel fortino del Delta Porto Tolle) per il neo condottiero del Sandonà, Massimiliano De Mozzi, scelto per il dopo Giovanni Soncin. Non è andata bene invece a Nicola Campedelli, tornato in panca a Forlì dopo l'esonero di Stefano Protti (insediatosi lo scorso novembre): biancorossi, terzultimi, sconfitti al Morgagni dal fanalino di coda Castelfidardo (0-2). Una vittoria all'esordio con la Sangiustese, e una sconfitta a Francavilla, per il nuovo trainer dell'Avezzano, Gianluca Colavitto. In precedenza si era giunti alla separazione consensuale con Federico Giampaolo.

Novità anche nelle aree tecniche. Fabio Moscelli lascia la poltrona di Ds ad Andria, incarico che invece l'ex Frattese Francesco Mennitto assume a Nola (dove Vincenzo Pannone sarà il Dg).