Serie D, i gironi: divise Bari e Avellino, nello stesso Modena e Reggio

Le grandi attese del prossimo campionato di Serie D, le nobili decadute che ripartiranno dal Dilettantismo per la scalata verso il professionismo: Modena, Cesena, Reggiana (attualmente Reggio Audace), Avellino e Bari saranno tra le protagoniste del prossimo campionato di D, e hanno conosciuto questo pomeriggio i loro rispettivi gironi.

Come ha precisato la Lega Nazionale Dilettanti mediante comunicato ufficiale, "per quanto riguarda Avellino e Bari, rispettivamente inseriti nei gironi G e I, la loro collocazione è stata individuata sulla scorta delle informative ricevute dagli Organismi Nazionali preposti all’ordine pubblico e considerando la loro vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza. Per gli stessi motivi, Avellino e Bari, non avrebbero potuto essere collocate nello stesso girone": il club irpino è stato posizionato nel raggruppamento sardo-laziale.

Sono state invece inserite nel medesimo Girone, il D, il Modena e la Reggio Audace, mentre nel Girone F, quello adriatico (Romagna, Marche e Abruzzo) è finito il Cesena: è questo uno dei tre raggruppamenti a 20 squadre.

Vediamoli adesso nel dettaglio:

Girone D - Axys Zola, Classe, Fiorenzuola, Lentigione, Mezzolara, MODENA, REGGIO AUDACE, San Marino, Sasso Marconi, Vigor Carpaneto, Adrense, Calvina, Ciliverghe, Crema, Fanfulla, Oltrepovoghera, Pavia, Pergolettese

Girone F (20 squadre) – Forli’, R.C. CESENA, Sammaurese, Santarcangelo, Savignanese, Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese, Avezzano, Francavilla (CH), Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco, Vastese, Città di Campobasso, Isernia, Olympia Agnonese

Girone G (20 squadre) – Budoni, Castiadas, Lanusei, Sassari Latte Dolce, Torres, Albalonga, Anzio, Aprilia Racing, Atletico, Cassino, Città di Anagni, Flaminia, Ladispoli, Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostiamare, Trastevere, Vis Artena, AVELLINO

Girone I – Rotonda, BARI, Nocerina, Portici, Turris, Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese, Roccella, Acireale, Città di Gela, Città di Messina, Igea Virtus, Marsala, Messina, Sancataldese, Troina