Serie D, il Budoni strappa Illiano al Castiadas. Preso anche Pantano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Salta il trasferimento di Antonio Illiano al Castiadas. L'esterno offensivo napoletano, classe 2000, resta però in Sardegna passando al Budoni, via Virtus Verona. La squadra di Raffaele Cerbone si è contestualmente rinforzata con l'arrivo di Giordano Pantano (nella foto), difensore classe '92 scuola Lazio transitato anche per Sorrento e Lucchese in Lega Pro, lo scorso anno ad Acireale, e Federico Donini, portiere classe '99 in arrivo dal San Marino.