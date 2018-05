Serie D, in otto promosse in C. Per la nona si attende lo spareggio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nell'ultima giornata di Serie D altre quattro squadre hanno strappato il pass per la Serie C della prossima stagione aggiungendosi a Virtus Verona (Girone C), Rimini (Girone D), Rieti (Girone G) e Potenza (Girone H) che nelle scorse settimane avevano già conquistato la promozione. Nel Girone A è il Gozzano ad avere la meglio sul Como in un finale al cardiopalma: i rossoblù infatti perdono in casa contro l'Arconatese, ma i lariani non vanno oltre lo 0-0 in casa della Caratese mancando così il sorpasso sul filo di lana. Nel girone B a festeggiare è invece la Pro Patria che torna così fra i professionisti dopo due anni avendo la meglio sul Rezzato. Prima volta fra i professionisti invece per l'Albissola, cittadina del savonese che conta appena 5mila abitanti, che riesce a mantenere i due punti sulla Sanremese e può così festeggiare un traguardo storico. Torna in Serie C dopo 13 anni, e una lunghissima scalata partita dalla Promozione e una serie di problemi finanziari e cambi di denominazione, la Vis Pesaro. Un ritorno arrivato con il sorpasso all'ultima giornata sul Matelica che prima dell'ultimo turno aveva un punto di vantaggio sui biancorossi. Manca ancora l'ultima promossa perché nel Girone I due squadre hanno chiuso a pari punti: si tratta della Vibonese, retrocessa appena un anno fa, e del Troina che dovranno sfidarsi in uno spareggio per decidere l'ultima squadra che andrà a disputare la prossima Serie C.

Promosse in Serie D:

Gozzano

Pro Patria

Virtus Verona

Rimini

Albissola

Vis Pesaro

Rieti

Potenza

Vibonese o Troina