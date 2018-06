Serie D, lo scudetto va alla Pro Patria: 2-1 alla Vibonese

Lo scudetto della Serie D va al Pro Patria: la squadra di Busto Arstizio ha infatti battuto col risultato di 2-1 la Vibonese, nela finale della poule scudetto di D. Gol di Di Sabato e Molnar per la squadra di Javorcic, inutile la rete di Silvestri per i calabresi. Entrambe, comunque, possono festeggiare la promozione in Serie C già conquistata nei rispettivi gironi.