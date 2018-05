Serie D, primi movimenti in panchina e nell'area tecnica

© foto di Chiara Biondini

Sono già diverse le società di D all'opera per ridisegnare i propri progetti tecnici in vista della prossima stagione. Partendo, chiaramente, dalla panchina. Una di queste è il Flaminia, che ha ufficializzato l'investitura di Marco Schenardi (nella foto), l'ultima annata al timone del Sansepolcro. Presentazione domani alle ore 17.30 presso lo stadio Madami. Andrea Quaresmini prende il posto di Ivan Del Prato e guiderà il Darfo Boario, club che ad inizio mese aveva nominato Elio Lauricella nuovo Ds. Per l'Olginatese si registra il ritorno di Alessio Delpiano, già al comando dei bianconeri nel 2010-11 e dal 2012 al 2014. Finisce l'avventura di Giovanni Arioli. Nella recente stagione, Delpiano aveva guidato il Lecco. A Trento resta Claudio Rastelli, stesso dicasi per Massimiliano Bressan al Crema, che conferma anche l'attaccante, e capitano, Nicolò Pagano (28) e il difensore centrale Mario Scietti (29). La Recanatese, dopo aver riconfermato il trainer Marco Alessandrini, ripartirà anche da un gruppo nutrito di giocatori tra cui il bomber Manuel Pera e i centrocampisti Nikola Olivieri e Francesco Lunardini. Ufficiale anche Ottavio Palladini alla Vastese dopo le anticipazioni dei giorni scorsi. Stefano Manfioletti lascia il Levico Terme, successore atteso a breve. Claudio Ferrarese sarà ancora il Ds, incarico che Gianfranco Multineddu ha assunto ufficialmente al Seregno nella giornata di ieri. Per la panchina del Fiorenzuola c'è il 47enne biellese Lucio Brando, ex collaboratore di Beppe Scienza alla FeralpiSalò. Cambia anche il Pavia, che saluta Omar Nordi per annunciare Patricio "Pato" D'Amico, 46enne argentino ex calciatore di Racing Avellaneda, Metz, Legnano e della stessa squadra lombarda. L'Inveruno, infine, ha scelto Matteo Andreoletti per la guida tecnica.