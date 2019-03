Serie D, svolte a Nardò e Ciserano. Esordio di Galdean a Rotonda

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Roberto Taurino non è più l'allenatore del Nardò. Di oggi l'esonero del tecnico granata, che paga la sconfitta di Sorrento che fa ripiombare la sua ex squadra in zona play-out. In attesa della nomina del nuovo trainer, la società ha reso noto che "sono state azzerate tutte le cariche tecniche e dirigenziali. L’unico referente, in attesa della ridefinizione dei ruoli, è l’amministratore unico Alessio Antico". Cambia anche il Ciserano, che avvicenda il dimissionario Sergio Porrini con Alberto Simonelli. Esordio negativo per Rocco Cotroneo (subentrato a Simone Muccioli) sulla panchina del San Marino: i Titani cadono di misura (0-1) tra le mura amiche col Fanfulla con un gol al 94' di Barzotti. Sfortunato anche il debutto di Aldo Papagni (nella foto): la sua Vastese crolla a Campobasso 3-0 con reti di Islamaj, Giacobbe e Marchetti. Il tecnico di Bisceglie, insediatosi insieme al vice Luigi Di Simone, aveva rilevato l'esonerato Fabio Montani. Buona la prima, invece, per Marco Veronese, arrivato al timone della Vigor Carpaneto al posto di Stefano Rossini: i piacentini affondano l'OltrepoVoghera per 2-1.

Col Rotonda, infine, ha esordito Marian Galdean, centrocampista rumeno che nella prima parte della stagione aveva militato col Matera: i lucani, in piena zona play-out, hanno battuto la Palmese 2-0 con centri di Martin Gonzalez e Talia.