Sghedoni acquista le quote di Amadei e Salerno. Ora il Modena è suo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Romano Sghedoni si prende il Modena e ne diventa di fatto il proprietario con oltre l’80% delle quote. Dopo la deludente stagione appena conclusa la compagine societaria che aveva fatto rinascere il club emiliano dalle ceneri si è praticamente sciolta con il proprietario della Kerakoll che ha prima acquistato il 25% delle azioni da Romano Amadei (“Modena F.C. 2018 comunica che i soci Romano Amadei e Romano Sghedoni, di comune accordo, hanno convenuto il trasferimento della quota del 25% intestata al socio Amadei in capo al socio Sghedoni”, questo il comunicato ufficiale del club) e poi la quota societaria in mano a Carmelo Salerno.

“Prenderò io anche le quote di Salerno e rimarranno solo Galassini e Morselli (9,4% a testa ndr). - spiega Sghedoni a Parlandodisport.it - Intendo portare avanti questo Modena e la decisione sull’uscita di Amadei è legata solo al fatto che non ha voluto accettare le dimissioni di Tosi. Nuovi ingressi? Non sono previsti”. Sarà quindi Sghedoni a mettere a disposizione del nuovo ds le risorse per puntare alla promozione in Serie C il prossimo anno, a meno che non arrivi già in questa estate il ripescaggio.