Sibilia: "Le nove promozioni in Serie C mai state in discussione"

Ai microfoni di Antenna Sud è intervenuto Cosimo Sibilia riguardo le incertezze riguardo i prossimi campionati per via dell'emergenza. Queste le dichiarazioni, riportate da TuttoCalcioPuglia, del presidente della Lega Nazionale Dilettanti. “Da oltre due mesi, quasi tre, per quanto ci riguarda abbiamo sempre dichiarato che vorremmo portare a termine i campionati, perché l’unico vero giudice dovrebbe essere il campo. Date le ultime notizie, però, non abbiamo più certezza che questo possa avvenire. Quando il Consiglio Federale si riunirà capiremo quando si potrà riprendere il campionato e in che termini eventualmente si farà. Promozioni in C? Per quanto ci riguarda le nove promozioni dai dilettanti alla Serie C non sono mai state in discussione“.