Sibilia: "Tavecchio presidente del CR Lombardia? Inattaccabile l'uscente, che si ricandiderà"

vedi letture

Dei rumors che vogliono l'ex presidente FIGC Carlo Tavecchio verso la candidatura alla presidenza del Comitato Regionale Lombardia, nell'intervista al Corriere dello Sport, ne ha parlato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice presidente della Federcalcio Cosimo Sibilia: "L’ho letto anch’io. Ma mi sembra inattaccabile la posizione del presidente uscente Giuseppe Baretti, che si ricandiderà… Stiamo attraversando un periodo molto difficile anche sul piano del rapporto tra il calcio e gli appassionati. Siamo nella fase dell’allontanamento, della disaffezione. In primo luogo, perché gli italiani hanno problemi molto più seri e poi perché lo svuotamento degli stadi incide pesantemente sull’emozione. Noi ne sappiamo qualcosa, con i nostri cinquanta, cento spettatori a partita. Speriamo davvero di tornare a riempire gli impianti, non appena il virus sarà sconfitto. Nel frattempo è necessario che chi fa calcio rispetti norme e protocolli. I Dilettanti stanno lavorando anche in questa direzione, tenendo conto che per una questione di numeri e di risorse non siamo in grado di reggere i costi dei professionisti".