Siena, Gilardino si presenta: "Progetto a lungo termine. Non ho avuto dubbi"

vedi letture

Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Siena.

Ufficializzato nel pomeriggio odierno, ecco le sue prime parole da neo mister del sodalizio toscano: "Sposo con entusiasmo il progetto del Siena, è una piazza storica del calcio italiano che ha voglia di ripartire con basi solide per tornare immediatamente nel mondo dei professionisti. Ho avuto modo di confrontarmi più volte con la dirigenza e il loro progetto a lungo termine non mi ha fatto mai avere dubbi. Tornare in Serie D dopo la stagione passata alla Pro Vercelli non mi pesa, per tutti questo deve essere un anno di transizione con l’obiettivo di riconquistare immediatamente la Lega Pro e poter così passare al secondo step del progetto bianconero. Adesso ci aspetta un duro lavoro sul campo per prepararci al meglio per l’esordio in stagione, personalmente non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.