Siena, il sindaco De Mossi chiede l'ammissione in sovrannumero in Serie D

Dopo la mancata iscrizione alla prossima Serie C nella città di Siena si lavora per ripartire almeno dalla Serie D. Il sindaco Luigi De Mossi, come riporta sienaclubfedelissimi, ha infatti inviato al presidente della FIGC Gravina la richiesta di ammissione in sovrannumero alla Serie D. La risposta da parte del numero uno del calcio italiano dovrebbe arrivare nella giornata di domani anche se resta da capire chi sarà il nuovo patron della società toscana.