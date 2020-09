Siena, in arrivo Crocchianti. Risolverà con lo Spezia e poi firmerà coi toscani

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sienaclubfedelissimi.it lo Spezia ha dato il nulla osta al difensore centrale Marco Crocchianti per allenarsi con il Siena in attesa della risoluzione del contratto in scadenza nel 2021. Il giocatore così ha potuto iniziare ad allenarsi agli ordini di Gilardino con i nuovi compagni in attesa di essere svincolato e firmare il contratto – annuale con rinnovo automatico in caso di promozione per le due stagioni successive – che lo legherà ai bianconeri. Un’operazione che dovrebbe essere ufficializzata in settimana.