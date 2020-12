Sona, Maicon sbarcherà a gennaio in Italia. Con lui anche il figlio quindicenne Felipe

Il Sona è pronto ad accogliere l’arrivo del terzino ex Inter e Roma Maicon, classe ‘81. Il brasiliano sbarcherà nuovamente in Italia a inizio gennaio per unirsi alla squadra che milita in Serie D e non sarà solo. Con lui infatti ci sarà il figlio Felipe, classe 2005, che sarà tesserato dalla squadra juniores del club veronese come riporta L’Arena.