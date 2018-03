SSCD Frattese, la società cambia volto: Giustiniani promosso Dg

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Cambiamenti societari alla SSCD Frattese, squadra di stanza a Mugnano e militante nel girone H di serie D. Come reso noto quest'oggi tramite una nota ufficiale, un gruppo di imprenditori campani ha fatto il proprio ingresso nel club rilevando, in base a quanto appreso dalla nostra redazione, la maggioranza delle quote societarie in accordo con Gaetano Battiloro che continuerà ad essere presente nella compagine dirigenziale. Raffaele Giustiniani resta Team Manager ma assume contestualmente l'incarico di nuovo direttore generale con ampia operatività sotto l'egida dei nuovi proprietari del club. In panchina, già da qualche settimana, c'è l'ex Benevento Antonio Maschio.