Taranto, riunione societaria: Cazzarò potrebbe essere riconfermato

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Tramite una nota, il Taranto ha informato di aver tenuto una riunione operativa tra il presidente Massimo Giove, il Dg Gino Montella e il consulente dell'area tecnica Raffaele Sergio al fine di tracciare le linee guida per la prossima stagione sportiva. Presente anche il tecnico Michele Cazzarò che, a questo punto, potrebbe anche restare alla guida dei rossoblù dopo un periodo di "gelo" tra le parti. Il club, infatti, per la sua successione aveva prima allertato Nicola Ragno, poi accordatosi di nuovo col Potenza, e quindi Giancarlo Favarin, da cui avrebbe ricevuto un cortese rifiuto. Si era in seguito aperta la pista Giacomo Modica, il quale piace anche alla Cavese ma potrebbe proseguire la propria avventura a Messina. Il club ionico ha comunque chiarito che nei prossimi giorni saranno divulgate ulteriori informazioni circa i primi passi da compiere in vista del prossimo campionato.