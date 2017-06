Team Napoli Soccer, 70 under al raduno: ci sono anche Moccia e Russini

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Sono circa 70 i ragazzi a disposizione del Team Napoli Soccer, il gruppo di lavoro del direttore organizzativo Italo Farinella che sta radunando under classe '97, '98, '99, 2000 e 2001 presso le strutture Vallefuoco di Mugnano e Scarfoglio di Napoli. Agli ordini del direttore tecnico Salvatore Campilongo, e degli allenatori Francesco Troise e Marco Mazziotti, c'è anche Salvatore Moccia, esterno offensivo (prossimo allo svincolo) classe '97 che lo scorso anno si è diviso tra Catanzaro e Bisceglie. Nel gruppo figurano anche elementi reduci da un'annata con le giovanili di club professionistici come Pierpaolo Branchi, centrocampista classe '99 ex Avellino, Francesco Minale, esterno offensivo classe '99 ex Casertana così come i centrocampisti Francesco Panico (2001) e Lorenzo Intignano (2000), e Mario Russo, esterno offensivo classe '99 ex Brescia. Con loro, tra gli altri, ci sono Ciro Panico, terzino classe '99 ex Gragnano, e Simone Marfella, centrocampista classe '99 ex Herculaneum. Altri atleti stanno seguendo un programma di preparazione atletica separato col Prof. Gaetano Toto: si tratta del centrocampista classe '99 Giovanni Volpicelli (Benevento) e degli attaccanti Nicola Palmieri ('99, Frosinone), Biagio Filogamo ('98, Bevenento) e Simone Russini ('96, Alessandria). Giovedì 22, al Vallefuoco (ore 17.30), è prevista la prima partitella in famiglia alla presenza di diversi addetti ai lavori.