Team Napoli Soccer, under in vetrina a partire dal 18 giugno

Tutto pronto per la Quinta Edizione Under del Team Napoli Soccer, gruppo di lavoro che consentirà ai ragazzi nati dal 1998 al 2002 di allenarsi agli ordini di un staff tecnico qualificato per preparare al meglio il loro rientro in vista della prossima stagione agonistica. Le attività, in programma da lunedì 18 giugno a venerdì 27 luglio, si terranno ogni mattina (sabato e domenica esclusi) a Napoli presso le strutture di Agnano (Scarfoglio) e Mugnano (Vallefuoco). I lavori prevedono due amichevoli pomeridiane ogni settimana durante le quali tecnici ed addetti ai lavori potranno visionare i ragazzi. Quest'anno il Direttore sportivo e organizzativo Italo Farinella si avvarrà della collaborazione di Marco Mazziotti (fresco trainer dell’Albanova dopo una splendida stagione alla guida del Monte di Procida in Eccellenza campana) e Tiziano Montefusco in qualità di tecnici, di Gaetano Toto e Biagio Di Fede come preparatori atletici, e del Dott. Diego Campolongo che sarà il medico sociale. Mazziotti e Di Fede lavoreranno ad Agnano, Montefusco e Toto a Mugnano. Lo storico allenatore e talent scout partenopeo, Bruno Di Lauro, fungerà da Direttore Tecnico della Rappresentativa, succedendo a Salvatore Campilongo. Il progetto, a cui parteciperanno ancora Fabio Manetta e Raffaele Giustiniani (quest’ultimo Direttore Generale della SSCD Frattese nell’ultima stagione di serie D), nasce come noto nel 2011 grazie ad una intuizione di Italo Farinella, Michele Califano e Bruno Di Napoli per dare spazio a calciatori over svincolati e in attesa di sistemazione. Tanti i big, infatti, che si sono succeduti in questi anni e che hanno impreziosito i vari roster a disposizione dei tecnici di turno: Biancolino, Montervino, Di Nardo, Galizia, Scarlato, Mancino, Di Vicino, Emanuele Troise, Cunzi, Babù, Cariello, Caccavallo, Rinaldi, Gaveglia, Scalzone o l'enfant prodige Salvatore Monaco, solo per citarne alcuni. Questa è la quinta estate, invece, in cui il Team Napoli Soccer decide di organizzare un raduno tematico esclusivamente per calciatori under. Successivamente sarà la volta dell'Equipe Campania del responsabile regionale AIC, Antonio Trovato, a radunarsi con i calciatori over svincolati.