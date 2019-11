TMW - Acr Messina, rinforzo per Zeman: preso Manfré

Un nuovo innesto per l’Acr Messina di Karel Zeman. Preso l’attaccante esterno classe 99 Matteo Manfré, fresco di risoluzione con la Sicula Leonzio. Accordo raggiunto in giornata. Pronto e carico per la nuova avventura, ecco Manfré nella foto di TuttoMercatoWeb in compagnia del suo agente Daniele Sorintano...