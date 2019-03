© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ha molti estimatori tra i professionisti Luca Pandolfi, attaccante classe '98 che sta ben figurando tra le fila del Castrovillari. Un interesse aumentato specie dopo la tripletta rifilata 10 giorni fa alla Cittanovese nel 3-2 casalingo conseguito dalla squadra di Salvatore Marra. La punta di Scampia ha già siglato otto gol in questo campionato e, come rivelato ai nostri microfoni dall'agente Giovanni Lione della LG Sports&Management, sarebbe entrato nel mirino di molti club di B e C. "Pandolfi è un giovane talento che è da anni sotto la lente d’ingrandimento di molte società che attendevano solo che il ragazzo raggiungesse la giusta maturità - le sue parole -. E credo che quest’anno il giocatore si stia consacrando. Senza fare i nomi di chi mi ha contattato, posso assicurare che si tratta di cinque club importanti di categoria superiore, in maggioranza del Sud. In attesa di novità concrete, e incrociando le dita, al 90% vedremo Pandolfi tra i professionisti il prossimo anno".