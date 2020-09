tmw Arzignano, tris di colpi in arrivo: Bertani, Battista e il 2001 Rossi

vedi letture

Probabilmente non sarà Serie C mediante ripescaggio, ma il professionismo è l'obiettivo velatamente dichiarato dall'Arzignano che, dopo la retrocessione ai playout, sta allestendo una rosa per il pronto ritorno in C.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club, con il grande lavoro del Ds Mattia Serafini, è prossimo alla chiusura di tre colpi, due dei quali in arrivo dalla Serie C. Fresco di rescissione con l'Albinoleffe, arriverà in Veneto il centrocampista Romeo Bertani, mentre in attacco ci sarà la firma di Ignazio Battista, reduce dall'esperienza con la Vibonese; per la difesa, invece, contatti ben avviati con Enrico Rossi, terzino sinistro classe 2001 con un passato nell'Under 19 del Vicenza.